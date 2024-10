Cronaca

LIMBIATE – Prima il fumo, poi le fiamme e quindi ancora il fumo, tantissimo fumo. Così visivamente si è sviluppato l’incendio che ieri, lunedì 30 settembre, ha provocato allarme e preoccupazione in via Buozzi a Limbiate. Intorno alle 13,30 mentre procedeva lungo la via un furgone alimentato a Gpl ha preso fuoco.

Il conducente è subito sceso ed ha dato l’allarme come hanno fatto passanti e residenti a cui non è sfuggito cosa stese succedendo. Sul posto sono intervenute squadre del comando di Monza e Brianza. Nel dettaglio sono stati gli uomini arrivati dai distaccamenti di Seregno e Lazzate a domare le fiamme. Illeso il conducente non è rimasto altro da fare che rimuovere il mezzo.

Molti i residenti e i passanti che hanno voluto assistere alle operazioni di spegnimento. E’ stato ovviamente necessario chiudere l’arteria per permettere l’intervento dei pompieri.

