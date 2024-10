GERENZANO – Nella mattina di sabato 28 settembre si è tenuta la Giornata ecologica dedicata alla pulizia del nostro territorio, grazie all’impegno dei ragazzi delle scuole medie di Gerenzano. Un sentito ringraziamento va ai docenti, ai volontari presenti e, soprattutto, a tutti i giovani studenti che hanno partecipato con entusiasmo.

L’evento è stato reso possibile anche grazie al prezioso supporto del McDonald’s di Gerenzano, che ha fornito tutto il materiale necessario per l’iniziativa. “Grazie di cuore a tutti per il vostro contributo! Continuiamo a collaborare per mantenere pulito e curato il nostro Comune!” dicono dall’Amministrazione cicica.