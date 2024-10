news

C’è una nuova meme coin che sta attirando molta attenzione. Si chiama Crypto All-Stars (STARS) ed è attualmente in fase di prevendita.

Finora ha raccolto oltre 1,6 milioni di dollari, alimentati dall’interesse per il suo caso d’uso, che introduce la tecnologia DeFi nelle meme coin.

I partecipanti alla prevendita sono i primi utenti dell’ecosistema Crypto All-Stars e, in quanto tali, riceveranno sconti sui loro investimenti. L’attuale prezzo di prevendita di Crypto All-Stars è di $ 0,0014652, ma è destinato a salire progressivamente.

Crypto All-Stars aumenterà di 10 volte dopo l’ICO, afferma un analista esperto

Tra le schiere di investitori che hanno contribuito alla prevendita di Crypto All-Stars ci sono alcuni nomi di spicco del settore.

Uno di questi è ClayBro, che afferma che STARS può aumentare di 10 volte dopo la prevendita.

L’analista ha ipotizzato che le criptovalute stiano entrando nuovamente in una fase rialzista, favorita dai recenti tagli dei tassi di interesse negli Stati Uniti.

Egli nota che la riduzione dei tassi di interesse rende meno redditizio investire in attività “risk-off” come i titoli di Stato, il che causerà una rotazione verso attività “risk-on”.

Secondo ClayBro, nuovi progetti innovativi come Crypto All-Stars potrebbero attrarre una parte di quella liquidità.

Tuttavia, l’attuale scarsa liquidità di prevendita di STARS implica che una quantità relativamente piccola di capitale potrebbe far aumentare il suo prezzo.

Ma come abbiamo visto molte volte, più di recente con Neiro CTO, che ha registrato un aumento di 500 volte in un mese, le meme coin che catturano l’attenzione degli investitori sono in grado di generare guadagni ben superiori a 10 volte.

Metti in staking le meme coin e genera ricompense con STARS

Sebbene Crypto All-Stars sia certamente una meme coin, si distingue nettamente dal tipico token scherzoso.

Il progetto sta creando il primo protocollo di staking unificato per le meme coin, consentendo agli utenti di fare staking su tutti i progetti principali, come Dogecoin, Shiba Inu, Pepe, Floki, Mog Coin, Bonk e altri.

Inizierà con 11 dei token più popolari e prevede di aggiungerne altri nel tempo, consentendogli di rimanere al passo con i cambiamenti del mercato.

Con Crypto All-Stars, i possessori di tutte le principali meme coin sono ora uniti in un unico protocollo. Ed è qui che la cosa diventa interessante: devono possedere STARS per accedere alla piattaforma.

Più ne detengono, più possono guadagnare. È un’economia di token che incentiva coloro che costituiscono la quota maggiore del mercato delle meme coin da 45 miliardi di dollari.

Gli investitori possono anche mettere in staking i loro token $STARS per estendere le loro ricompense. Lo staking STARS è stato lanciato insieme alla prevendita e attualmente offre un APY del 917%. Tuttavia, questo diminuirà con la crescita dello staking pool.

Crypto All-Stars porta il “rinascimento DeFi” nel settore delle meme coin

Il caso d’uso di Crypto all-Stars unisce l’entusiasmo delle meme coin all’utilità tangibile basata sui comprovati principi della finanza decentralizzata (DeFi).

Dopo il successo strepitoso del 2020 e del 2021, nei mercati delle criptovalute si sta verificando un risveglio della DeFi. Risveglio guidato da Aave, che è balzata di oltre il 100% rispetto ai minimi di luglio.

In un settore in cui i prezzi sono spesso determinati dalla speculazione, la DeFi è una delle poche categorie che oggi fa ciò che dovrebbe fare.

Gli utenti possono subito prestare, prendere in prestito, fare trading, investire e iniziare a far crescere il proprio portafoglio.

E per la prima volta, gli appassionati di meme coin potranno utilizzare tutti i loro token preferiti per generare rendimenti significativi tramite Crypto All-Stars.

La prevendita offre ai trader l’opportunità di partecipare fin dalle prime fasi, aumentando i loro STARS prima ancora che il progetto venga quotato sugli exchange.