SARONNO – Pratiche sessuali sul futon al centro benessere: due arresti per sfruttamento della prostituzione.

E’ stato determinate l’intervento di un cliente per porre fine all’aggressione di cui è stata vittima una barista saronnese. La donna era al lavoro in un bar del quartiere Prealpi quando è avvenuto un movimentato episodio con una donna secondo la prima ricostruzione una senza fissa dimora che gravita in città.

Treno investe gregge di pecore. Ritardi e cancellazioni su S1.

Tragico incidente stradale lunedì 30 settembre, a Venegono Inferiore. E’ successo poco dopo le 7.30 in via Vittorio Veneto, all’altezza dell’incrocio con via Mauceri. Qui, secondo quanto riportato da Areu, un autocarro e una moto si sono scontrate; morto il motociclista.

