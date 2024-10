Sport

SARONNO – E’ stato un lungo ed entusiasmante week end di gare al centro olimpico Palapellicone Fijlkam di Ostia Lido dove si è svolta la sesta edizione del trofeo Andrea Nekofar con gare agonistiche di Karate nelle due specialità Kata (forma) e Kumite (combattimento). La competizione molto sentita a livello nazionale, patrocinata dal Coni e dalle federazioni Fijlkam e Csen4, è dedicata allo sfortunato atleta Andrea Nekofar, appartenente al gruppo sportivo dell’esercito, mancato a soli vent’anni per un tragico incidente stradale in Grecia. Manifestazione organizzata del dirigente federale e consigliere del Coni Delia Piralli, madre di Andrea, conosciuta da tutti nel mondo del Karate, è divenuta presto un classico appuntamento per il karate italiano. Ospite della manifestazione il campione Olimpico di Tokyo Luigi Busà (nell’edizione di Parigi 2024 il Karate purtroppo non era presente) che oltre a partecipare alle premiazioni e alle assegnazioni di diverse borse di studio ha tenuto, il venerdì pomeriggio, una stage tecnico per gli atleti più piccoli.

Prestazione di rilievo per la Saronnese Alessandra Bossi che nella gara di Kumite individuale categoria under 18, -48 Kg di peso, ha ottenuto il gradino più alto del podio e la medaglia d’oro sbaragliando l’agguerrita concorrenza.

La manifestazione oltre a riscuotere un grande successo ha visto la partecipazione della maggior parte delle società Italiane unite nel ricordo di questo sfortunato ragazzo scomparso giovanissimo. Il pubblico ha gremito gli spalti per l’intero weekend di gara apprezzando ed applaudendo le competizioni di alto contenuto tecnico.