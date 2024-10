ilGro

LIMBIATE – Grandissima partecipazione per la manifestazione “Gorane in movimento”, che ha coinvolto oltre 500 partecipanti da tutte le groane. La giornata, dedicata al benessere, è stata organizzata dal gruppo Limbiate che cammina e patrocinata dai comuni di Limbiate, Solaro, Ceriano Laghetto, ma anche da Ats Brianza, Regione Lombardia e Parco Groane.

Nella sola mattinata sono stati oltre 300 i camminatori che hanno preso parte al percorso di 8 chilometri, all’interno dell’area del parco, per un mattinata immersa nella natura. Per la pausa pranzo, oltre 200 coloro che si sono fermati a gustare il risotto in compagnia.

Nel pomeriggio, invece, moltissime attività: dal tiro con l’arco alla fisioterapia, massaggi e visita alla polveriera, balli country, ma anche stand delle associazioni del territorio, che si sono presentate alla cittadinanza. Si stima un totale, circa, di 500 partecipanti: un numero che ha reso molto orgogliosi gli organizzatori.

“Groane in movimento è stata un successo oltre alle nostre aspettative. Un grazie va alle parecchie associazioni del territorio che sono intervenute”, così commenta Claudio Ceschini, assessore allo Sport di Limbiate