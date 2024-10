Comasco

LOMAZZO – Con una nota, l’Amministrazione civica di Lomazzo informa che è stata modificata definitivamente la viabilità in via Pitagora nel tratto compreso tra la via De Amicis e la via Terragni.

E’ stato introdotto senso unico sulla Via Pitagora in direzione della via Terragni; il divieto d’accesso a via Pitagora nel tratto compreso tra l’accesso carraio del liceo Melotti e la via De Amicis per chi proviene dalle vie Cantoni e Terragni. E’ stato inoltre previsto un nuovo attraversamento pedonale in corrispondenza del civico 1 della via Pitagora; ed è stato inserito passaggio pedonale sulla Via Pitagora nel tratto compreso tra l’ingresso della scuola media e via De Amicis, che è in fase di completamento.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale? Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto: una veduta dell’area interessata all’intervento viabilistico. a Lomazzo)

01102024