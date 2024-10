Città

SARONNO – “E’ necessario trarre delle conclusioni. L’Amministrazione è arrivata al capolinea. Non ci sono i numeri per approvare il bilancio consolidato. Finisce in pareggio 12 voti di maggioranza e 12 contrari tra cui la consigliere indipendente Marta Gilli. Il consigliere Calderazzo vicino al Movimento 5 stelle è risultato assente. Il pareggio non consente di approvare il bilancio consolidato e non consente di andare avanti. Non ci sono nemmeno più le stampelle per sostenere il sindaco Airoldi”.

“Risulta quantomeno ambiguo che non si sia arrivati ad approvare il bilancio consolidato quando le votazioni per le provinciali hanno dato al presidente del consiglio comunale Pierluigi Gilli 9 voti di consiglieri comunali sopra i 30 mila abitanti. E’ facile aspettarsi che qualche consigliere comunale della maggioranza lo avrà votato. Pierluigi Gilli rischia però di perdere il posto in Provincia se il Consiglio Comunale di Saronno sarà sciolto per tornare alle urne. Risulta evidente che la crisi di maggioranza è aperta e non ha risvolti solo a Saronno, in quanto stanno litigando su argomenti molto più importanti per il futuro di Saronno come ad esempio l’area ex Isotta Fraschini.

Nessuno della maggioranza ha avuto il coraggio per sostenere che sull’Isotta Fraschini non stiano litigando.

Chiediamo che se ne discuta in modo trasparente in commissione in modo di valutare apertamente quali possano essere gli interessi pubblici che si vogliono sostenere. I temi aperti sul tavolo sono: il grande parco pubblico, la presenza di una scuola di studi accademici, spazi per nuovi posti di lavoro nel terziario prevalentemente avanzato, spazi per un nuovo edificio scolastico, spazi per residenze in convenzionato saronnese.