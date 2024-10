Città

SARONNO – “Sarebbe, anzi è, un gravissimo errore far pagare alla città il conto delle scelte politiche di quest’Amministrazione che nelle ultime due convocazioni del consiglio comunale ha dimostrato di non avere più i numeri, di non poter più guidare la città. Saronno e i suoi cittadini non meritano questo”.

E’ la chiosa del commento a caldo di Obiettivo Saronno dopo la mancata approvazione del bilancio consolidato per effetto del voto contrario di Marta Gilli.

“E’ davvero deprimente vedere che per due volte l’Amministrazione provi senza successo a votare il bilancio consolidato. Un’incapacità che si riflette sull’attività amministrativa visto che il mancato rispetto della scadenza del 30 settembre prevedere tra le altre cose il blocco delle assunzioni”.

Ed auspicando che l’Amministrazione faccia chiarezze rimarcano: “Saronno ha bisogno di un’Amministrazione, di una maggioranza, di un sindaco che risponda alle istanze di cittadini. Le scelte politiche si pagano prima o poi e non si può continuare a sostenere l’attività di una città legando tutto, anche progetti essenziali, a qualche consigliere ago della bilancia”.

