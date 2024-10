Primo piano

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo integralmente la nota di Marta Gilli, consigliera comunale indipendente, in merito alle sue scelte degli ultimi giorni.

La maggioranza guidata dal sindaco Airoldi, come noto, si regge da tempo sull’appoggio esterno di un consigliere indipendente. E ciò è di per sé una circostanza anomala, che avrebbe dovuto indurre lo stesso Sindaco a una attenta riflessione; riflessione, che – purtroppo – non c’è stata. Un sindaco per nulla inclusivo, che anzi disunisce. Un sindaco che, all’insediamento, era sostenuto da una maggioranza di ben sedici consiglieri, ma, dopo circa un anno e mezzo, perdeva l’appoggio dei quattro consiglieri di Obiettivo Saronno, che, usciti dalla loro stessa maggioranza, lasciavano in mano al sindaco una manciata di voti, appena sufficienti. E un anno dopo, usciva da quella minuscola maggioranza anche il consigliere ex-Pd, Giuseppe Calderazzo; con il risultato che il sindaco Airoldi era oramai caduto in minoranza.

Ed è in questo contesto che, per senso di responsabilità verso gli elettori della Lista Con Saronno, decidevo di tendere una mano al sindaco, ritenendo di far del bene alla nostra comunità, «nella speranza però che non si tratti di una mera chimera e di non rimanere delusa» – come dichiarai nel mio intervento al consiglio comunale del 2 febbraio 2023 –, nella speranza cioè che, dopo le numerose defezioni, a cambiare fosse innanzitutto quel modo obliquo dell’Amministrazione Airoldi di rapportarsi con i consiglieri e con la comunità.

Invece, il dialogo, in questo anno di convivenza, è stato solo formale, privo di contenuti e, spesso, per nulla trasparente. La conclusione che ho tratto è che l’Amministrazione Airoldi, alla bisogna, disinforma i cittadini e i suoi stessi consiglieri, a cui chiede un voto cieco, un atto di fede. Non è un caso, solo per fare un esempio, che i consiglieri comunali di Saronno Civica-Lista Airoldi, all’indomani della mancanza del numero legale di giovedì scorso, si siano dichiarati stupiti, perché nemmeno loro sapevano cosa stesse realmente accadendo, ma sapevano almeno riferire – e di questo li ringrazio – della mia «passione per trovare sempre soluzioni positive per l’intera città e per il suo progresso».

E, infatti, non è certo colpa dei consiglieri di maggioranza e nemmeno di quegli assessori, ce ne sono, che si impegnano con passione e competenza. Ma è nota la teoria della mela marcia: bastano un paio di mele marce per scatenare l’effetto domino e rovinare l’intera Giunta e la sua azione amministrativa.

Ma non c’è solo questo. A rendere intollerabile questa convivenza politica c’è anche – e soprattutto – lo scarsissimo valore che l’Amministrazione Airoldi dà alle persone, che usa come meri oggetti, meri strumenti di un politichese troppo spesso indifferente ai reali bisogni della comunità.

Come consigliera indipendente, estranea alle logiche e alla disciplina di partito, ho sofferto, raccolto, condiviso e rappresentato la volontà della maggioranza dei cittadini saronnesi e ho quindi espresso la mia sfiducia al sindaco Airoldi. Ora, spetta al sindaco Airoldi di decidere se proseguire questa agonia, infelice come il cardellino accecato di Ungaretti, sottomettendo la nostra Città ai perversi giochi del politichese, oppure con coraggio trarre – come i cittadini si attendono – le dovute conseguenze e lasciare spazio agli elettori.

