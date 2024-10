Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Amministrazione comunale.

Anche quest’anno l’Amministrazione comunale sosterrà il progetto di Educazione Cinofila rivolto ai bambini della scuola dell’infanzia “Collodi”.

Con una delibera di Giunta approvata la scorsa settimana, il Comune di Saronno aderisce all’iniziativa dell’associazione “A casa di Sughero e Lollino” che ha sviluppato un programma di incontri teorici e pratici con i bambini fino ai 5 anni di età della scuola dell’infanzia Collodi: questi ultimi saranno suddivisi in tre gruppi e ciascun gruppo seguirà, nel mese di ottobre, quattro incontri dove il protagonista sarà l’amico a quattro zampe, una risorsa significativa per stimolare la crescita.

L’associazione presenterà il progetto alle famiglie in una riunione fissata per il 2 ottobre e, nel mese di novembre, darà loro una restituzione di quanto avvenuto con i bimbi, mostrando fotografie e video degli incontri.

—

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti