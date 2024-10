Cronaca

SARONNO – Il test con l’etilometro non ha lasciato dubbi: la saronnese che ieri sera, lunedì 30 settembre, viaggiava sul monopattino ed è stata vittima di un incidente stradale aveva alzato troppo il gomito.

Ma facciamo un passo indietro. Intorno alle 18,30 si è verificato l’impatto tra un’auto e un monopattino tra via Diaz e viale Rimembranze. Sul posto è intervenuta la polizia locale. La donna ha riportato lievi lesioni e contusioni, anche per la ridotta velocità a cui procedevano i veicoli.

Effettuando i rilievi e raccogliendo le testimonianze però i vigili si sono accorti che la donna aveva bevuto troppo. Sottoposta per due volte al test con l’etilometro è risultata positivi ad entrambe le prove. Con un tasso alcolemico di 1,5 microgrammi per litro. Un livello di tre volte superiore rispetto a quello concesso per mettersi al volante. Per lei in arrivo una denuncia.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti