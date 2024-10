Città

SARONNO – Domenica 29 settembre lo spazio “Il Chiostro” di Saronno ha ospitato il torneo di scacchi Scacchi Saronno, un evento di beneficenza a favore di Saronno Point, l’associazione che supporta l’accompagnamento dei malati oncologici dell’ospedale cittadino. L’iniziativa ha raccolto un’ampia partecipazione, unendo appassionati di scacchi di tutte le età per una causa importante.

Il primo posto assoluto è stato conquistato da Valentino Raineri, 23 anni, di Saronno. Nella categoria juniores, Federico Rossi, 13 anni, di Solaro, si è distinto come miglior giovane, mentre Dino Altissimo, 78 anni, di Caronno Pertusella, ha vinto nella categoria over 70. Simona Caruso, 52 anni, di Caronno Pertusella, è stata premiata come prima donna.

Il torneo ha rappresentato un’importante occasione per combinare sport e solidarietà, con il ricavato destinato a sostenere i servizi di Saronno Point per i pazienti oncologici.

(foto dell’evento)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti