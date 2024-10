Groane

SOLARO – Il comune di Solaro, in collaborazione con l’assessorato alla cultura, ha ospitato il concerto “Musica in Villa”, tenutosi sabato 28 settembre nella splendida cornice di Villa Borromeo d’Adda. Protagonista della serata è stato il Wind Rose Flute Quartet, che ha presentato “Studio Ghibli in Concert“, un evento musicale dedicato alle celebri colonne sonore del maestro Joe Hisaishi, composte per i film dello Studio Ghibli.

La particolarità del concerto risiedeva nella trascrizione, curata dal Maestro G. Genovese, che ha portato per la prima volta al mondo questi capolavori musicali in una versione per quattro flauti. Il pubblico ha potuto immergersi in un percorso musicale emozionante, accompagnato da proiezioni di spezzoni dei film che hanno segnato l’immaginario di grandi e piccoli, dai toni tipicamente giapponesi.

L’evento ha attirato un ampio pubblico, affascinato dalla fusione tra musica e cinema, il tutto offerto a ingresso gratuito in una serata indimenticabile.

