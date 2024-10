news

Il mondo delle criptovalute continua a muoversi rapidamente e ottobre rappresenta un mese di grande fermento. Nuove opportunità e sfide si presentano costantemente, e per gli investitori è cruciale rimanere aggiornati su quali asset possono rivelarsi vincenti. Tra le centinaia di criptovalute presenti sul mercato, alcune si distinguono per sviluppo tecnologico, aggiornamenti importanti o partnership strategiche. In questo articolo ci concentreremo su tre progetti che hanno rielaborato il concetto di meme coin così come lo conosciamo, e hanno aggiunto al divertimento e all’irriverenza intrinseca a questo tipo di crypto, un’ utilità ai propri token. Vediamo quali sono tre criptovalute da tenere d’occhio a ottobre 2024.

Pepe Unchained

Pepe Unchained è una delle prevendite più forti del momento. Uscita a giugno 2024, a distanza di poco più di due mesi ha superato la cifra record di 15 milioni e 600 mila dollari raccolti. La narrativa ci racconta del suo token di utilità $PEPU che viene descritto come il liberatore di Pepe (la celebre meme coin a tema rana ) dalle catene della Layer 1 che lo intrappolano in transazioni lente e congestionate. $PEPU si presenta come la prossima blockchain per meme coin, che garantisce il doppio delle ricompense di staking e una velocità 100 volte maggiore con costi transazionali molto più bassi. Il prezzo di $PEPU attualmente è di $0,00986, fino al prossimo aumento, mentre l’APY per le ricompense si staking è arrivato a 135%p/a. $PEPU non è un semplice token, ma un vero e proprio ecosistema di meme coin, progettato per offrire soluzioni innovative e vantaggi significativi, tra cui bridge istantaneo e a basso costo tra Ethereum (ETH) e la PEPU Chain, e transazioni immediate che migliorano l’efficienza del sistema. Le ricompense sono più alte, considerate le commissioni di transazione inferiori, che si traducono in maggior guadagno per gli investitori. Pepe Unchained si propone, quindi, come una soluzione evoluta e performante nel panorama delle meme coin. Negli ultimi giorni il progetto ha avuto un’ulteriore evoluzione, prevedendo un meccanismo premiale per gli sviluppatori che vorranno creare sviluppi sulla layer2.

Memebet

MemeBet è un innovativo progetto che unisce il mondo del gambling online con l’energia e la viralità dell’universo dei meme. La piattaforma si presenta come punto d’incontro per i crypto entusiasti, offrendo una combinazione unica di Play-To-Earn e casinò live, dove è possibile divertirsi utilizzando le proprie meme coin preferite. Tutto questo, comodamente tramite Telegram, con accesso diretto ai migliori giochi di slot crypto.

Acquistando il token $MemeBet, gli utenti possono beneficiare di AirDrop generosi, premi speciali e vantaggi esclusivi per i membri VIP. Inoltre, MemeBet è partner e sponsor ufficiale della nazionale argentina di calcio campione del mondo, offrendo ai suoi utenti la possibilità di vincere memorabilia autografati dai grandi campioni argentini, grazie alla speciale Lootbox.

Uno dei principali punti di forza di MemeBet è la trasparenza garantita dalla tecnologia blockchain. Grazie agli smart contract, i pagamenti sono rapidi, sicuri e completamente verificabili. Questo aspetto permette agli utenti di giocare in un ambiente affidabile e controllato.

Il progetto ha già riscosso un notevole successo: la prevendita dei token, iniziata il 10 settembre, ha raccolto oltre 300.000 dollari, con un prezzo per singolo token di $0,0254.

Per la comunità Degen, il Casinò Telegram MemeBet rappresenta un’opportunità unica per giocare ai migliori giochi da casinò senza bisogno di KYC. È sufficiente collegare il proprio wallet su Telegram e iniziare a giocare, accedendo a un’ampia selezione di oltre 1.000 giochi cripto offerti da 100 provider, tra cui i migliori casinò live e slot machine.

Oltre ai giochi da casinò, MemeBet offre anche uno sportbook globale che copre eventi sportivi di primo piano. Dal 19 settembre il progetto ha lanciato un nuovo AirDrop, Gleam $MEMEBET, da 10.000 dollari per celebrare il lancio di MemeBet Casino. Fino al lancio del casinò si avrà la possibilità di essere uno dei 10 fortunati vincitori, ognuno dei quali riceverà 1.000 dollari in token $MEMEBET. I vincitori saranno rivelati dopo il lancio del Memebet Casino.

Il settore dei crypto casinò con la crescente adozione delle criptovalute, è destinato a una rapida espansione. MemeBet si pone come leader in questo settore emergente, combinando innovazione, divertimento e guadagni potenziali per gli utenti.

Crypto All-Stars

Anche Crypto-All-Stars, come i due precedenti che abbiamo illustrato, è un progetto all’avanguardia nel settore delle meme coin. L’obiettivo del token è lanciare MemeVault, un ecosistema che permette di mettere in staking tutte le principali meme coin in un’unica piattaforma integrata e facile da usare, consentendo agli utenti di ottimizzare i propri guadagni gestendo diverse meme coin all’interno di un sistema integrato e facile da usare.

Tra le meme coin supportate da MemeVault troviamo alcuni dei nomi più famosi del mercato, come Pepe, Doge, Shiba, Floki, Brett, Mog, Milady, Turbo, Bonk, Toshi e Coq. Questa ampia selezione di token rende MemeVault una piattaforma unica nel suo genere, permettendo agli utenti di accumulare ricompense con i token che preferiscono.

Crypto-All-Stars offre ricompense di staking estremamente elevate, con un APY attualmente pari al 881%, un’opportunità molto allettante per chi è alla ricerca di rendimenti significativi. Inoltre, il progetto vanta già una vasta comunità sui social, con 16 mila follower su X, a dimostrazione del crescente interesse che circonda questa iniziativa. La prevendita ha superato il milione e 600 mila dollari, dimostrando l’hype che c’è intorno al progetto. MemeVault rappresenta una vera innovazione per il mondo delle meme coin e della blockchain, introducendo un nuovo modo di gestire e interagire con più token in contemporanea.

Crypto-All-Stars sta dunque creando un ecosistema completo e innovativo per chi vuole massimizzare i profitti nel mondo delle meme coin, fornendo al contempo una piattaforma sicura e tecnologicamente avanzata.