SARONNO – Ruspe in azione al quartiere Prealpi precisamente in via Concordia. Ad essere abbattuto la prima storica sede del centro sociale Telos quell’edificio di via Concordia oggetto di una delle prime occupazioni ricreative registrate in città. L’occupazione era durata alcuni mesi, prima di terminare con lo sgombero seguito dalla chiusura dell’edificio in modo che non fosse più utilizzato.

Saronno, ruspe al Prealpi demolito l’ex Telos di via Concordia

Dopo lo sgombero nel gennaio del 2009 erano stati diversi gli eventi che hanno fatto riferimento alla zona dello stabile per ricordare come fosse passato da stabile occupato a edificio dismesso e decadente. Diversi anche i grafitti realizzati sulle facciate. L’ultimo grande corteo del Telos, nel marzo scorso per il “compleanno”, è partito proprio da via Concordia.

Solo qualche giorno fa l’edificio è tornato al centro della cronaca: nel mese di settembre dei calcinacci caduti dallo stabile in una mattina di forte vento hanno danneggiato un’auto.

Ma cosa sorgerà nella zona? L’ultima volta che se ne è parlato a livello cittadino è stato nel giugno 2022 quando durante un evento pubblico l’allora assessore all’Urbanistica Alessandro Merlotti ha spiegato i contenuti della rigenerazione del comparto dell’ex Enel. Primi progetti alla mano è stata spiegata la grande attenzione per la valorizzazione della zona della chiesetta di Sant’Antonio, la realizzazione di tre nuovi edifici il mantenimento di alcuni edifici esistenti ma anche l’abbattimento dello storico edificio di via Concordia noto per essere stato sede del Telos . L’assessore ha spiegato poi l’interesse pubblico per l’operazione con il progetto di una ciclabile e la chiusura dell’ultimo tratto di via Concordia e via D’Annunzio per valorizzare l’area verde realizzata ex novo nella zona.

Ex Telos di via Concordia: ecco com’era

