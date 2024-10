ilSaronnese

SARONNO – Il teatro Giuditta Pasta di Saronno ospiterà, domenica 6 ottobre, una serata speciale dedicata alla commedia in tre atti “Ma se il paradiso fosse offline?”, scritta dalla compianta Cristiana Galli. L’evento, organizzato dalla compagnia teatrale Genitori a teatro, rappresenta un’occasione per riflettere attraverso il sorriso, ponendo al pubblico una domanda originale e contemporanea, che mescola con ironia temi spirituali e modernità.

Lo spettacolo inizierà alle 20:30, con biglietti disponibili nella biglietteria del teatro: 5 euro per gli adulti e 3 euro per i ridotti. L’intera serata avrà un significato particolarmente toccante, in quanto sarà un omaggio alla memoria dell’autrice Cristiana Galli.

Con il patrocinio di diverse realtà del territorio, tra cui il collegio arcivescovile Castelli di Saronno, l’appuntamento promette di essere un momento di condivisione, non solo artistica ma anche emotiva, per celebrare il talento e la passione di Cristiana Galli.