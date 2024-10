SARONNO – Stasera la seconda giornata del campionato di basket maschile serie B Nazionale, al Palaborsani di via Legnano a Castellanza dalle 20.30 c’è Legnano Knights-Az Robur Saronno. Su ilSaronno la diretta play by play dell’incontro.

L’Az Pneumatica Robur Saronno di coach Stefano Gambaro sfiderà i Legnano Knights in una partita che manca – ufficialmente – dai tempi della Serie C Gold 2020.2021, anche se ne abbiamo avuto un anticipo in precampionato al memorial Morelli.