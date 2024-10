CERRO MAGGIORE – Questa sera ultima partita del girone di Coppa Lombardia per la Frazione calcistica Dal Pozzo, in trasferta contro la Virtus Cantalupo. Per i gialloverdi l’obiettivo è di vincere per riuscire a superare il turno, in un raggruppamento che ancora deve emettere i propri verdetti.

Fischio d’inizio alle 20.30, al centro sportivo comunale di via Asiago 19 a Cerro Maggiore (Milano).