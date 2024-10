iltra2

VERONA – La Varesina calcio ha espugnato questo pomeriggio il campo del rinato Chievo Verona: nel capoluogo scaligero è stata giocata la partita, valida per la sesta giornata di serie D. Andamento del match subito favorevole alla formazione di Venegono Superiore che ha chiuso il primo tempo in vantaggio di due reti, quelle segnate da Cosetino al 24′ e da Sali al 26′ Un uno-due che ha evidentemente messo in grossa difficoltà i veneti che al 3′ della ripresa hanno incassato pure la terza rete degi ospiti, firmata da Gasparri.

Poi il tentativo di reazione dei locali, che al 6′ hanno accorciato le distanze con Brighenti ma il distacco è stato presto ristabilito da Gasparri, gol al 17′. Al 22′ per il Chievo a segno Dall’Ara, ultimo sigillo quello di Sali al 29′. Insomma ben sette reti, il pubbico presente alla gara non si è certo annoiato.

E’ un successo che conferma la Varesina al primo posto della classifica con 16 punti, uno in più dell’Ospitaletto; a tre lunghezze la Pro Sesto.

(foto archivio)

