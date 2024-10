ilSaronnese

CARONNO PERTUSELLA – Il Comune di Caronno Pertusella ha annunciato che da oggi, 2 ottobre, sono iniziati i lavori di modifica della viabilità in Via San Pietro, come disposto dall’ordinanza della polizia locale.

Al termine dei lavori via San Pietro diventerà a senso unico nel tratto compreso tra via Palestrina e via Turconi, con direzione verso viale Europa. Resterà invece a doppio senso di circolazione il tratto che collega viale Europa a via Turconi. L’intervento prevede la realizzazione di un percorso pedonale, il tracciamento di nuovi stalli di sosta, la posa di due dossi per il rallentamento del traffico e la riduzione del limite di velocità a 40 km/h.

Durante il periodo di esecuzione dei lavori, potrebbero verificarsi disagi alla viabilità locale. I cittadini sono invitati a prestare particolare attenzione alla nuova segnaletica stradale. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’ufficio competente al numero: 02965121.

