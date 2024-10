iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Dal 4 ottobre, Festa di San Francesco d’Assisi, il museo della Collegiata di Castiglione Olona (via Cardinal Branda Castiglioni, 1) ospiterà una tavoletta con San Francesco in adorazione, prestata da un collezionista privato, posta in dialogo significativo con un’opera della collezione permanente del Museo.

Ricorrono infatti gli 800 anni dal 14 settembre 1224, quando sul Monte della Verna san Francesco ricevette le stigmate. L’evento è parte del progetto “Frate Francesco 2023-2026 Centenari francescani in Lombardia”, che coinvolge 13 musei ecclesiastici lombardi, in un “Museo Diffuso” nel segno di Francesco che sarà presentato il 15 ottobre 2024 alle ore 11.00 in una conferenza stampa presso la Pinacoteca Ambrosiana.

Il dipinto con San Francesco in adorazione sarà posto accanto alla Sacra Famiglia e Santa Caterina da Siena del Museo della Collegiata. Le opere sono entrambe di scuola veneto-cretese e sono assegnabili all’epoca più fiorente di questa cultura, e cioè ai decenni tra la fine del XVI e l’inizio del XVII secolo. L’accostamento è particolarmente significativo perché ebbero le stigmate sia il santo d’Assisi che la santa di Siena. Nella storia della Chiesa san Francesco fu il primo ad essere segnato nel corpo dalle impronte della Passione di Cristo, da subito un elemento distintivo della sua iconografia. Meno insistita è la presenza delle piaghe nelle rappresentazioni di santa Caterina che il 1 aprile 1375 a Pisa ricevette stigmate diverse rispetto a quelle di san Francesco: le sue ferite, pur dolorose, non erano percepibili alla vista.

Venerdì 4 ottobre si svolgerà l’inaugurazione dell’esposizione “Dialogo dipinto tra Francesco e Caterina: gli 800 anni delle stigmate del Santo di Assisi”, con la presentazione dell’opera in prestito, alle 17 nella Nuova Scolastica, a cura della conservatrice del Museo Laura Marazzi. Seguirà la celebrazione della Santa Messa, alle ore 18.00 in Collegiata, con l’arciprete don Ambrogio Cortesi, nel giorno in cui ricorre la festa liturgica di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia.

“La nuova mostra segna la continuità della collaborazione in rete tra il Museo della Collegiata e importanti iniziative culturali ed ecclesiali, come quelle inerenti gli anniversari francescani” – dichiara l’Arciprete don Cortesi – “Per la comunità di Castiglione Olona sarà anche un’introduzione alla festa patronale, cui la Parrocchia invita, in spirito di collaborazione, anche l’Amministrazione Comunale e le associazioni locali. I santi Patroni d’Italia ispirino e orientino, con i loro affascinanti esempi, tutta la popolazione ad alzare lo sguardo alle mete più alte e agli orizzonti più ampi“.

L’esposizione con San Francesco in adorazione, che gode del patrocinio del Comune di Castiglione Olona, proseguirà fino al 24 novembre 2024, nell’ambito delle iniziative per i 600 anni della Collegiata.

Dal 1 ottobre 2024 al 31 marzo, da mercoledì a sabato: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Domenica: dalle 10. alle 13 e dalle 15 alle 18. Prima domenica del mese orario continuato: dalle 10 alle 18. Martedì apertura su prenotazione per gruppi, lunedì chiuso.