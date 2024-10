news

In Italia l’abitudine di “pensare” alla previdenza funeraria non è ancora così diffusa anche se qualcosa sta cominciando a cambiare. Ma che cosa si intende, nello specifico, con questa definizione? La previdenza funeraria è una sorta di assicurazione che una persona stipula quando ancora in vita per pianificare a livello finanziario le spese da dedicare a un funerale. Si cerca sempre di non pensare alla morte perché se ne ha paura ma purtroppo è questa una eventualità da dover prendere in considerazione. Perché la morte di una persona è un evento che oggi può essere gestito con lungimiranza per quanto riguarda l’aspetto economico. La previdenza funeraria dunque è lo strumento che permette di pagare, in un lasso di tempo prestabilito, le spese che un domani dovrebbero essere affrontate in caso di morte.

Previdenza funeraria Novoltre, tanti vantaggi

Con la previdenza funeraria Novoltre saranno tanti i vantaggi di cui usufruire. Perché Novoltre da molti anni ormai opera con l’obiettivo di realizzare servizi specifici che rispettino le volontà che il defunto ha espresso in vita. Affidandosi alla previdenza funeraria di Novoltre, si avrà la certezza che ogni dettaglio venga curato secondo le indicazioni lasciate. Questa agenzia opera in modo diverso dalla concorrenza. A differenza delle tradizionali polizze assicurative, infatti, Novoltre offre piani di assistenza e sussidi personalizzati a vantaggio del cliente che potrà dunque contare su un approccio umano e diretto. La collaborazione garantita con agenzie funebri che con Novoltre sono convenzionate darà ai clienti la certezza di poter conoscere in modo approfondito i prodotti e i servizi necessari, in modo da poter definire nel migliori dei modi le esigenze di ognuno.

Principi di mutualità e solidarietà, la filosofia di Novoltre

Al centro della filosofia di lavoro di questa agenzia ci sono i principi di mutualità e solidarietà. Le risorse accumulate vengono infatti impiegate da Novoltre non solo per sostenere tutti gli iscritti ma anche per scopi benefici, di ricerca e per il sostentamento di associazioni di volontariato. Inoltre, il monitoraggio costante dei servizi offerti al cliente è un importante strumento utilizzato da questa agenzia di previdenza funeraria per migliorare in modo costante la qualità dei servizi erogati. I consulenti di Novoltre sono costantemente aggiornati sulle ultime tendenze e sulle legislazioni nel campo della previdenza funeraria, al fine di garantire sempre un’assistenza consapevole (grazie a strumenti e tecnologie avanzate per facilitare i servizi) e un parere competente.