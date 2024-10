Groane

COGLIATE – Continua con successo l’operazione “Parco delle Groane” che coinvolge le polizie locali di 30 Comuni delle province di Milano, Monza e Brianza, Como e Varese, finanziata dall’assessorato regionale alla Sicurezza.

Oggi, nella zona boschiva di Cogliate nota per l’attività di spaccio di stupefacenti, gli agenti di polizia locale dei Comandi di Limbiate, Cogliate, Seveso e Meda hanno intercettato un’auto guidata da tre malviventi nordafricani che non si sono fermati all’alt.

Dopo un lungo inseguimento i tre hanno abbandonato l’auto e sono fuggiti a piedi nella boscaglia facendo perdere le proprie tracce. Nell’auto, risultata a noleggio e sulla quale sono in corso gli accertamenti del caso, gli agenti hanno trovato un fucile con diversi proiettili e delle schede telefoniche usa e getta.

“Ringrazio per l’ottimo lavoro svolto gli agenti del Progetto Parco delle Groane, coordinati dal vice comandante della polizia locale di Limbiate Antonio Azzarone – afferma Romano La Russa – Certamente i tre fuggitivi erano pusher arrivati nell’area boschiva per rifornire i piccoli spacciatori di sostanze stupefacenti. Quello che inquieta è che, oltre a machete, coltelli e mazze, oggi sia stato rinvenuto anche un fucile”.

E aggiunge: “Nei prossimi giorni farò visita agli agenti impegnati in queste importanti attività di controllo. Le pattuglie di polizia locale sovracomunale permettono di svolgere attività congiunte con ottimi risultati. È mia intenzione, nel 2025, rinnovare l’accordo ed aumentare le risorse a disposizione dei Comuni per il ‘Progetto Groane’”.

Il sindaco Basilico, presente sul posto, ringrazia gli operatori intervenuti annunciando che procederà con ufficiale richiesta di encomio. L’operazione di controllo, che era pianificata e messa in atto con personale in borghese e contestuale personale in divisa, è l’ennesimo tassello di un lavoro costante che prosegue settimanalmente, volto a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti che avviene in zona.

“Le risorse economiche ed umane degli enti locali non sono sufficienti a contrastare questi fenomeni, ma i progetti straordinari finanziati da Regione diventano invece uno strumento fondamentale”

