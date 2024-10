news

La situazione nel mercato delle criptovalute sta migliorando. Solo tre settimane fa si temeva che il prezzo del Bitcoin potesse scendere sotto i $50.000, mentre oggi si parla già di un nuovo massimo storico che potrebbe essere raggiunto in ottobre. Questo dimostra quanto sia importante seguire le notizie sul mercato delle criptovalute per non farsi sorprendere dalla volatilità e dai rapidi cambiamenti di sentiment. Gli investitori informati possono ottenere vantaggi significativi. Anche nella prossima settimana ci sono diverse cose da tenere d’occhio.

Inizio dei rimborsi FTX

Il crollo di FTX, uno dei più grandi exchange di criptovalute al mondo, è stato uno degli eventi più rilevanti del mercato negli ultimi anni. La sua caduta ha colpito un mercato già in difficoltà, causando un forte ribasso dei prezzi di molte criptovalute.

Si è scoperto che miliardi di dollari dei clienti erano stati mal gestiti, portando alla bancarotta della piattaforma. Il fondatore Sam Bankman-Fried è stato condannato a 20 anni di carcere, ma ha già annunciato ricorso. Gli investitori stanno ancora aspettando i loro fondi, ma la prossima settimana dovrebbe finalmente iniziare il processo di rimborso.

REMINDER: Starting Monday, $16B in FTX repayments will be distributed to #Bitcoin creditors. pic.twitter.com/RPzBgtQ5KA — Simply Bitcoin (@SimplyBitcoinTV) September 28, 2024

A differenza di Mt. Gox, che ha rimborsato i suoi creditori in Bitcoin, FTX restituirà i fondi in contanti. Questa è una differenza importante. Poiché la bancarotta di Mt. Gox risale a oltre dieci anni fa, è probabile che gli investitori vendano i Bitcoin ricevuti, data la crescita del loro valore nel tempo. Nel caso di FTX, sono passati solo un paio d’anni da quando gli investitori hanno perso i loro soldi e ora ne ricevono contanti. Questo aumenta le probabilità che parte di questi fondi possa tornare nel mercato delle criptovalute, spingendo ulteriormente in alto i prezzi di alcune cripto.

Sviluppi sugli ETF

Un altro indicatore importante da monitorare è l’andamento degli ETF su Bitcoin ed Ethereum. Questi ETF forniscono indicazioni sulla fiducia degli investitori istituzionali nel mercato delle criptovalute. Sembra che durante la prossima settimana possano essere investiti altri centinaia di milioni di dollari attraverso gli ETF. Solo venerdì, quasi $500 milioni sono stati diretti verso gli ETF su Bitcoin. Anche l’ETF su Ethereum di BlackRock ha superato il miliardo di dollari in Assets Under Management (AUM).

BlackRock’s spot Ethereum ETF surpasses $1 billion in value for the first time https://t.co/kW1tFiTjgS — The Block (@TheBlock__) September 28, 2024

Diventa particolarmente interessante notare se il sentiment rialzista su Ethereum potrà essere mantenuto, permettendo alla criptovaluta di recuperare dalla correzione della settimana scorsa. Al momento, molte altre criptovalute offrono opportunità di guadagno superiori rispetto a Ethereum, e gli investitori si stanno orientando sempre più verso il nuovo Crypto All-stars ($STARS).

Aumento di prezzo di Crypto All-stars

Un altro elemento da tenere a mente per la prossima settimana è che è previsto un aumento di prezzo per Crypto All-stars ($STARS). Questa meme coin è attualmente una delle più popolari nel mondo delle ICO (Initial Coin Offering). Il progetto si distingue per il suo ecosistema MemeVault, che consente di mettere in staking diverse meme coin su più blockchain su un’unica piattaforma. Gli investitori ricevono token $STARS quando mettono in staking $PEPE, $DOGE, $SHIB o molte altre meme coin sulla piattaforma di Crypto Allstars.

I token $STARS sono attualmente in prevendita, e gli investitori hanno già investito oltre $1,8 milioni per essere tra i primi a partecipare al lancio di questa nuova meme coin. Gli analisti prevedono un’impennata dei prezzi al momento del lancio, poiché il MemeVault di Crypto All-stars è qualcosa di mai visto prima e la domanda è già molto alta.