Solaro

SOLARO – In occasione della festa dei nonni, che in Italia si festeggia il 2 ottobre, Solaro festeggia il speciale rapporto tra nonni e nipoti con l’iniziativa “Pomeriggi in cascina”.

Mercoledì 2 ottobre, dalle 16 nel centro culturale di via Cascina Emanuela, 32, si terrà una tombolata tra grandi e piccoli: un’occasione per trascorrere del tempo in famiglia e in compagnia, con grande varietà di età.

L’iniziativa si svolge con il contributo di fondazione comunitaria nord Milano, Intrecci, Solidarietà in rete, Koinè Impresa Sociale, spazio giovani Impresa Sociale e con il patrocinio del comune di Solaro.

Per informazioni è possibile mandare una mail a [email protected], o chiamare il 02.9698.4268 da fisso o i numeri 388.327.8154 o 338.818.8286.

(foto archivio)

