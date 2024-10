Città

SARONNO – Ubriaca sul monopattino: si scontra con un’auto vicino alla stazione centrale.

Prima il fumo, poi le fiamme e quindi ancora il fumo, tantissimo fumo. Così visivamente si è sviluppato l’incendio che lunedì 30 settembre ha provocato allarme e preoccupazione in via Buozzi a Limbiate. Intorno alle 13,30 mentre procedeva lungo la via un furgone alimentato a Gpl ha preso fuoco.

Le vaccinazioni negli ambiti territoriali di pertinenza di Asst Valle Olona si svolgeranno su prenotazione. Da oggi lunedì primo ottobre sarà possibile prenotarsi tramite il link https://www.prenotasalute.regione.lombardia.it/sito/.

La fauna selvatica ha necessità di compiere spostamenti e inevitabilmente gli animali sono costretti ad attraversare le strade”: l’avviso viene dal Comune di Cislago ma vale per tutta la zona. “Riscontrata la presenza di ungulati (cervi e caprioli) nel nostro territorio, si raccomanda agli automobilisti di guidare con prudenza e con velocità ridotta, soprattutto di notte, lungo le strade che attraversano gli ambiti boschivi, in prossimità di prati e corsi d’acqua” rilevano dal Comune.

