SARONNO – “I cittadini saronnesi non si meritano quanto andato in scena ieri sera in consiglio comunale e tantomeno di rimanere in sospeso di fronte a una maggioranza che si sta sgretolando progressivamente.”

Così Rita Romano, presidente cittadino di Italia Viva, e Lorenzo Guzzetti responsabile del partito nell’area sud della provincia di Varese.

“L’approvazione del bilancio consolidato – proseguono – è un passaggio fondamentale per la continuità dell’azione amministrativa e non può essere nelle disponibilità di singoli consiglieri comunali. In politica ci vuole ad un certo punto chiarezza, e assistiamo da tempo a comportamenti che politicamente non ci appartengono. Come è sotto gli occhi di tutti, a pagarne il conto è alla fine la qualità deIl’amministrazione. Il sindaco Airoldi dica come intende garantire la maggioranza per governare una città importante come Saronno” concludono.

