SARONNO – “Il comunicato della Consigliera indipendente Marta Gilli, che segue due stravaganti, ma coerenti prese di posizione in consiglio comunale, ci vede in completo disaccordo, sia per il contenuto, sia per i toni. Biasimiamo che il confronto politico venga ridotto ad una mera, sgradevole critica alla persona del Sindaco: se ci si valutasse in base al carattere, nessuno prenderebbe la sufficienza”

Inizia così la nota inviata nelle ultime ore dal direttivo gruppo Con Saronno- lista civica di centro e dal suo capogruppo consigliare.

“È troppo facile e comodo porre l’accento solo su presunte ed opinabili carenze altrui, dimenticando slealmente l’impegno del sindaco e della giunta, concretatosi nelle importanti ed ingenti opere che tutti vedono sorgere.

Noi siamo lieti di avere concorso, nei nostri limiti, ad una azione amministrativa che, dopo anni di torpore, sta dando slancio alla città. Siamo pure consapevoli dei numerosi ed annoso problemi che affliggono Saronno e che richiedono un supplemento di azione: inutile fingere che non ci siano; occorre affrontare la realtà, rivedendo l’elenco delle priorità, sensibilissimo al mutare degli eventi.

Nel 2020, benché le liste della coalizione del candidato Airoldi non vollero apparentarsi con la nostra lista al ballottaggio, abbiamo deciso di sostenerne l’elezione. Abbiamo sempre avuto un rapporto di diretto impegno con il Sindaco, con cui abbiamo collaborato lealmente senza soluzione di continuità.

Anche oggi non vediamo per quale razionale motivo la fine naturale di questa Amministrazione debba essere anticipato: sarebbe una scelta irresponsabile e con pericolose ricadute sulla città. Ribadiamo, quindi, la nostra vicinanza al Sindaco e gli auguriamo di portare a termine il suo mandato, concludendo con profitto le tante opere pubbliche in corso, la variante generale del PGT, la disamina di grandiosi progetti di rigenerazione urbana.

Ci rimettiamo alle sue decisioni, dopo che avrà verificato l’esistenza di un sufficiente sostegno delle forze politiche. Forse con ingenua speranza, confidiamo nella riflessione del consiglio comunale sull’opportunità di sottoporre Saronno alla prova di elezioni in anticipo, con lo strascico di tensioni e polemiche aumentati dall’eccezionalità di un evento interruttivo segnale di profonde divisioni.

L’imbarbarimento del linguaggio politico nella nostra città già depone male; l’attacco personale, alle persone, alle famiglie è da tempo diventata l’abitudine; ciò è scorretto non solo politicamente, ma soprattutto a livello di rispetto tra persone. Meraviglia che la Consigliera indipendente, transfuga dalla nostra lista, oggetto di costanti, recidivi attacchi personali ed ai suoi legami familiari (di cui ormai gli autori dovranno rendere il conto, ne conserviamo l’antologia) abbia scelto la via del personalismo per motivare il suo nuovo cambio di rotta: ci si sarebbe aspettata qualche argomentazione più convincente, lucida e saggia, di cui siamo certi ne sarebbe capace. Ma non è così.

