Misinto

MISINTO – Misinto si prepara a celebrare un fine settimana ricco di tradizioni, eventi e momenti di aggregazione con la Festa del paese, in programma il 5 e 6 ottobre. L’evento coinvolgerà misintesi e non con una serie di iniziative volte a riscoprire e valorizzare le radici storiche e culturali del comune.

Le celebrazioni avranno inizio sabato 5 ottobre, a partire dalle 14.30. In piazza Statuto, si svolgerà la cerimonia di consegna degli assegni di studio agli studenti più meritevoli, a cui seguirà la benemerenza civica “Scurbat d’oro”, il riconoscimento assegnato ai cittadini che si sono distinti per il loro impegno nella comunità. Successivamente, alle 16, sarà il turno degli appassionati di motori, con un raduno di auto e moto d’epoca, oltre a veicoli sportivi, in piazza XXV aprile. Anche i più piccoli avranno la loro occasione di partecipare attivamente, grazie al contest “Disegna l’auto dei sogni”.

Domenica 6 ottobre, le attività prenderanno il via già dalla mattina alle 8.30, con una gara ciclistica organizzata dal Gs misintese. In contemporanea, il centro del paese si animerà con un ricco mercato di salumi, formaggi, artigianato e prodotti locali, accompagnato da un’area giochi dedicata ai bambini. Il programma prevede, in biblioteca, dalle 10 alle 12, inoltre un appuntamento culturale con “Libri al buio”, una iniziativa in collaborazione con la biblioteca locale, dove i partecipanti potranno scegliere un libro da leggere tra quelli proposti. Nel pomeriggio, alle 14:30, l’associazione “Ma che tu” organizzerà una supercaccia al tesoro per i più giovani, mentre alle 18 si terrà la consueta messa, seguita dalla processione per le vie del paese, un momento di spiritualità che rappresenta uno dei fulcri della manifestazione.

La festa si concluderà con un evento dedicato agli anziani del paese, presso il centro a loro riservato, dove verrà offerto un panino con salamella. Per i più piccoli, lunedì sarà una giornata speciale, con una merenda gratuita offerta ai bambini della scuola primaria.

Durante tutto il fine settimana, parallelamente alla Festa del Paese, si svolgerà la terza edizione della “Sagra dell’Uva”, dal 4 al 6 ottobre, organizzata dal Gam (gruppo Amici della montagna), che culminerà domenica pomeriggio con la tradizionale pigiatura dell’uva. Tra le altre iniziative in programma durante i due giorni di festa, spiccano l’esposizione di opere Lego nella sala consiliare del Comune, la mostra dei disegni realizzati dai bambini della scuola primaria, e la pesca di beneficenza organizzata dall’oratorio “Sala Pogliani”.