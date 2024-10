Cronaca

SARONNO – Il comando della poliza locale di Saronnoi ha poi provveduto a firmare un daspo urbano nei confronti di persona straniera, comunitaria ma senza fissa dimora che bivaccava in corrispondenza dei portici di corso Italia. Il diretto interessato non potrà tornare in zona per parecchio tempo, pena una eventuale denuncia.

E’ questo uno dei nuovi strumenti messi a disposizione delle forze dell’ordine per contrastare la presenza delle persone che gironzolano senza una specifica ragione nelle vie centrali cittadine.

I controlli della vigilanza urbana, sia con autopattuglie che con le ronde pedonali, proseguiranno senz’altro anche nei prossimi giorni, in un quartiere dove di recente si sono registrati numerosi episodi particolarmente “movimentati”.

(foto: polizia locale in servizio nel centro cittadino)

01102024