SARONNO – Giacca grigia con la pin con lo stemma della città di Saronno al lavoro, come ogni giorno, nel suo ufficio al primo piano di piazza Repubblica. Vedendo oggi, mercoledì 2 ottobre, il sindaco Augusto Airoldi non si direbbe che la sua Amministrazione stia attraversando un difficile passaggio politico. Sulla scrivania si vedono documenti e progetti e quando di ritorno da un incontro in Municipio ci dedica qualche minuto è sul pezzo e pacato. Non sfugge alle domande, che da politico di lungo corso sa che arriveranno, niente no comment, qualche sorriso quando parla dei progetti in arrivo ma risposte che riescono ad essere conciliati ma anche incisive. Le intenzioni sono chiare e del resto dietro al tono calmo non ci sono incertezze. Non ci sono mezze parole o frasi di circostanza. Tutto è molto lineare e chiaro.

Sindaco Airoldi, qual è la situazione attuale della sua coalizione?

“Partirei da quello che è successo per ribadire che per me è stata una sorpresa. Poche ore prima del consiglio comunale di lunedì 30 settembre ho saputo dalla consigliera Marta Gilli che si sarebbe astenuta su entrambi i punti all’ordine del giorno. Scelta legittima vista la sua posizione di indipendente. Così è stato per la variazione di bilancio che è stata approvata mentre sul consolidato è arrivato il voto contrario che ha sorpreso davvero tutti”

Partiamo da qui, cosa comporta la mancata approvazione del consolidato entro il 30 settembre?

“L’attività amministrativa procede regolarmente lo si può vedere oggi in Municipio. Abbiamo il vincolo delle assunzioni possiamo fare solo quelle a tempo determinato mentre avevamo in programma l’avvio del contratto di lavoro con due agenti della polizia locale (avrebbero dovuto iniziare ieri) e tre dipendenti dell’area tecnica che non possono essere assunti ora. E’ un problema non da poco conto anche per le persone coinvolte ma ribadisco che l’attività amministrativa prosegue. Stiamo lavorando per affrontare questa situazione. Del resto per approvare il consolidato abbiamo tempo fino al 31 dicembre”.

Di fronte a questa situazione come valuta l’accaduto?

“Prendo atto della scelta e delle dichiarazioni successive del consigliera Marta Gilli da cui ho scoperto che la sua valutazione sul sindaco e sull’Amministrazione è cambiata. Onestamente non posso che rimarcare la sorpresa anche per come fin qui la collaborazione con Marta Gilli sia stata fattiva e propositiva. Ci sono tanti elementi che lo raccontano concretamente dagli interventi in consiglio comunale, produttivi e apprezzati dai presenti, alla sua attività sui social. Fino a pochi giorni fa la consigliera era tra le persone più attive a rilanciare con reel e storie su quello che faceva l’Amministrazione. Il cambiamento è stato recentissimo e per me davvero inaspettato”

Ora cosa succederà?

“Nel breve periodo andiamo avanti, quanto arriverà il momento dei bilancio preventivo se non ci saranno i voti necessari si avvierà l’iter con l’informativa al Prefetto e il resto. Sono momenti concitati non solo per la maggioranza di Saronno ma anche per quelle di Busto Arsizio dove c’è appena stato un rimpasto e per Gallarate. Lo ribadisco l’Amministrazione sta lavorando e continua a farlo. Invito i cittadini a pensare a questo e a quanto l’Amministrazione abbia fatto in questi 4 anni di mandato di cui due penalizzati dalla pandemia covid”

Ci fa qualche esempio?

“Abbiamo realizzato una serie di interventi per il rilancio del quartiere Matteotti (skate park, piazza Amendola, l’imminente inaugurazione dell’X2 e la trattativa per un nuovo spazio per lo sport nell’ex Pozzi) la riqualificazione del teatro Pasta (sia sul fronte della struttura sia sul fronte della qualità portata dal direttore Andrea Chiodi) e il nuovo nido Candia. Tra fondi Pnrr e altri bandi la mia Amministrazione sta lavorando a investimenti per 30 milioni di euro, esclusa la Rodari. Citerò solo la nuova piazza Libertà che stiamo ultimando, il parco dell’ex Seminario, cinque impianti sportivi che a breve saranno a norma e con una gestione completamente rinnovata (senza costi o cambiamenti per le società), nuove piste ciclabili su via Roma e via Varese. Recentemente abbiamo presentato il progetto Sicurezza il più articolato mai fatto in città e a cui a breve si aggiungerà l’attivazione di nuovi gruppi di controllo di vicinato. E ancora l’impegno per la comunicazione con il tour nei quartieri, il question time, il canale whatsapp e instagram la pagina Facebook che ha decuplicato i contatti. A breve arriverà un progetto per una gestione più interattiva della comunicazione coi cittadini. Ci sono anche grandi sfide: abbiamo rallentato il Pgtu per valutare l’impiatto del piano presentato per l’ex Isotta e quanto previsto dal piano presentato pe un parere preventivo sull’ex Bertani. C’è il nuovo Pgt su cui sta lavorando la commissione presieduta da Marta Gilli (incarico affidatole proprio su proposta del sindaco) a breve sarà distribuito un fascicoletto con le linee guida e saranno fatti degli incontri nei quartieri per coinvolgere i cittadini e sentire le loro idee in modo più attento e vicino alla quotidianità invece che in una conferenza. Concludo con novità come il raddoppio della no tax area dell’addizionale Irpef, la riduzione della Tari per i nuovi esercizi commerciali, i contratti quadro per le manutenzioni.

Lo so è un lungo elenco e non è neanche esaustivo ma credo che sia questo che devono vedere e valutare i cittadini. E’ questo quello che si sta facendo per la città e che si potrebbe perdere o fermare. Il giudizio sui singoli interventi può essere positivo o meno ma è questo che si sta mettendo in gioco adesso”

Quali sono i prossimi passaggi? Come si può fare per ottenere il voto che mancante?

“Ovviamente non si può trovare una soluzione in poche ore. Con la maggioranza stiamo valutando la situazione. E’ vero che finora gli indipendenti non sono stati una garanzia ma credo che prima di tutto sia importante capire le motivazioni della scelta di Marta Gilli e confrontarsi serenamente. Dovremo capire come si valutano le cose fatte e quelle da fare. Si tratta di capire c’è la volontà da parte degli indipendenti di sostenere quanto si sta facendo. Da parte mia c’è la volontà di collaborare: del resto se i progetti nata dal programma elettorale sono condivisi perchè non si dovrebbe accettare un voto anche con il cosiddetto appoggio esterno?

Per contro rinunciare a questa Amministrazione vorrebbe dire rinunciare ad attività aperte e non concluse. Con il commissario prefettizio, vincolato all’ordinaria amministrazione, si fermerebbe tutto. Vogliamo mettere a rischio 30 milioni di investimenti? Vogliamo dire alle famiglie che non abbiamo potuto finire la Rodari perchè il sindaco non è inclusivo? Vorrebbe dirgli che devono continuare a mandare i bimbi a scuola in aule in cui rischia di piovere dentro”

Sviscerato il tema proseguo amministrazione e “tredicesimo voto”, una domanda sulla maggioranza: tutto bene? Si parla di maldiopancia post provinciali..

E’ un’aspetto che mi fa piacere chiarire pubblicamente anche perchè c’è della fantapolitica. Avere in consiglio provinciale una persona che sostiene e lavora con l’Amministrazione comunale, in aggiunta alla riconferma dalla caronnese consigliera Pd Alessandra Agostini, è un importante asset per Saronno soprattutto perchè Gilli lavora con l’Amministrazione cittadina e anche con la coalizione di centrosinistra che guida la Provincia.

Quindi come sindaco perchè non avrei dovuto lavorare per cogliere quest’opportunità? Con le segreterie provinciali abbiamo operato per contribuire a confermare Agostini e per l’elezione di Pierluigi Gilli. Entrambi sono una risorsa per Saronno e il Saronnese e a loro vanno i miei complimenti per il risultato ottenuto. Non dobbiamo dimenticare che Saronno ha sempre fatto fatica a far sentire la sua voce in Provincia e quindi perchè, da sindaco, non avrei dovuto puntare ad avere un consigliere in più? Non dimentichiamo che anche quest’opportunità sarebbe vanificata dalla caduta dell’Amministrazione perchè a quel punto Gilli decadrebbe anche in consiglio provinciale con ricadute per il centrosinistra.

