SARONNO – E’ programmato per il 4 ottobre l’evento dedicato agli studenti delle scuole di Saronno, che hanno partecipato al concorso “Imi per le scuole”. I ragazzi, attraverso ricerche, poesie, lavori grafici e digitali, hanno approfondito il tema degli Internati militari italiani (1943-1945), mettendo in luce aspetti storici e umani di grande valore. L’iniziativa culminerà in una giornata speciale con la premiazione degli studenti e l’inaugurazione della mostra che esporrà i loro elaborati.

L’evento si articolerà in due momenti distinti: Alle 9.30 all’auditorium Aldo Moro: la prima parte dell’evento prevede la presentazione del progetto, il saluto delle autorità, proclamazione dei vincitori e consegna delle pergamene a tutti gli studenti partecipanti.

Alle 11 in sala Nevera, Casa Morandi: l’inaugurazione della mostra che esporrà tutti gli elaborati realizzati dagli studenti. Durante questo momento, interverranno i docenti e gli studenti, che condivideranno riflessioni sui lavori esposti, seguiti da una visita guidata della mostra condotta dagli stessi studenti.

L a mostra sarà visitabile ad ingresso libero dal 4 al 6 ottobre nella sala Nevera di Casa Morandi con i seguenti orari: dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.

(foto archivio)