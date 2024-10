Città

SARONNO – Domenica 6 ottobre torna con la sua terza edizione, la manifestazione Idee in corso che pone l’attenzione sulle associazioni cittadine e le realtà culturali, profit e no profit, che svolgono attività formativa e di

intrattenimento.

Dalle 10 alle 18 il centro storico ospiterà le postazioni dei 45 soggetti aderenti e in collaborazione con Radiorizzonti in BLU Piazza Libertà sarà il palcoscenico delle interviste alle Associazioni cittadine, del concerto del Corpo Musicale Cittadino, dell’esibizione delle Band Pop Rock degli istituti scolastici superiori e dell’intrattenimento a cura degli animatori degli oratori feriali della città.

Ulteriori zone spettacolo verranno allestite in Piazza Volontari del Sangue, P.zza De Gasperi, Via Portici e P.zza Schuster offrendo spettacoli di danza, musica e recitazione a cura delle realtà culturali saronnesi. Novità di questa edizione un’area giochi e attività per bambini in prossimità di Vicolo del Caldo. Punti ristoro in Piazza Avis a cura di Ial Saronno, Croce Rossa e Sicilia a Saronno e in P.zza Schuster a cura del Circolo Culturale Sardo.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su WhatsApp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale WhatsApp, clicca qui per iscriverti