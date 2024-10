Solaro

SOLARO – Comune e Caritas insieme per il progetto spazio compiti avviato in coordinamento con l’istituto comprensivo Regina Elena. Da venerdì 11 ottobre gli insegnanti volontari della Caritas della parrocchia Santi Quirico e Giulitta attiveranno i pomeriggi di studio per gli alunni di tutte le scuole primarie del territorio, Regina Elena, Mascherpa e Don Milani, che, proposti dagli insegnanti, necessitino di un aiuto per lo svolgimento dei compiti.

Lo spazio compiti sarà ospitato nelle aule della scuola primaria Regina Elena e Don Lorenzo Milani e sarà gestito dai volontari il venerdì dalle 16.30 alle 18 per tutta la durata dell’anno scolastico. Ragazze e ragazzi, a seconda delle segnalazioni degli insegnanti responsabili del progetto, saranno affiancati nel momento dello studio per rinforzarne la preparazione.

La Sindaca di Solaro Nilde Moretti: «Prenderci cura della scuola e degli alunni è sempre stata considerata un’azione prioritaria dalla nostra Amministrazione. Ringraziamo i volontari per l’impegno e la disponibilità ed anche i docenti per il lavoro che svolgono con gli alunni affinché nessuno rimanga indietro. Lo Spazio Compiti è un servizio molto utile e speriamo di riuscire ad affiancarne anche altri durante l’anno».