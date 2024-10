iltra2

TRADATE – Un’incontro per avvicinare i più piccoli al mondo dei libri. Il progetto Nati per Leggere è un’iniziativa dedicata ai bambini da 0 a 3 anni e ai loro genitori, che si propone di promuovere la lettura fin dalla prima infanzia. Questo sabato, 5 ottobre, alle 10, la biblioteca Frera ospiterà un incontro speciale per condividere momenti di lettura e scoprire insieme i meravigliosi mondi dei libri.

I genitori sono invitati a portare una coperta o un tappetino per creare uno spazio accogliente dove poter sedere con i propri piccoli e vivere un’esperienza coinvolgente e interattiva. Attraverso storie e illustrazioni, i bambini possono sviluppare la propria curiosità, la fantasia e le capacità linguistiche.

(foto archivio: la biblioteca Frera)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti