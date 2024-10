iltra2

VENEGONO INFERIORE – Mentre sono in corso gli accertamenti della polizia locale, che conduce le indagini, su dinamica ed eventuali responabilità del sinistro, grande è il cordoglio nella comunità di Venegono Inferiore per la morte di Ethan Gottardello, 20 anni, che ha perso la vita nell’incidente avvenuto la mattina del 30 settembre alle 7.30 mentre viaggiava in moto: all’incrocio fra via Vittorio Veneto e via Mauceri c’era stato lo scontro con un furgone. Il giovane era stato sbalzato e terra ed era stato poi trasportato in gravissime condizioni al pronto soccorso dell’ospedale di Tradate, da dove poi era giunta la notizia del decesso a causa delle ferite riportate.

Gottardello abitava in paese.

(foto archivio: mezzi di soccorso sul territorio)

02102024