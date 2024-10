news

Nel corso del 2024, BlackRock, il più grande gestore patrimoniale al mondo, ha fatto scalpore con un’importante acquisizione nel mercato delle criptovalute. L’ultima transazione ha portato il valore totale a circa 23 miliardi di dollari, un passo significativo sia per BlackRock, sia per Bitcoin. Non solo il gigante ha consolidato la sua posizione nel segmento ma l’operazione segna una svolta nella percezione istituzionale della criptovaluta.

Bitcoin e il crescente interesse istituzionale

Bitcoin ha visto una sempre crescente adozione negli ultimi anni, soprattutto da parte degli investitori istituzionali. Il 2024, però, è stato l’anno che maggiormente ha rappresentato un vero e proprio punto di svolta, grazie principalmente all’ingresso di BlackRock. Il mondo della finanza tradizionale ha ora gli occhi puntati su BTC proprio a seguito di queste importanti acquisizioni.

Prima degli acquisti, BlackRock aveva già mostrato segnali di interesse nel settore delle criptovalute. Tuttavia, è bene sottolineare che un’operazione di questa portata non era stata ancora effettuata. L’acquisto di un totale di 359.279 Bitcoin è significativo non solo per l’intrinseco valore monetario, ma anche perché BlackRock gestisce oltre 9 trilioni di dollari in asset globali.

Ciò rende l’azienda un attore chiave in quasi tutti i mercati finanziari e il suo ingresso ufficiale nel settore delle criptovalute è visto come un forte segnale da parte delle altre istituzioni. A questo punto, Bitcoin non può più essere considerato come un “esperimento” o un asset di nicchia.

La mossa di BlackRock non è avvenuta per caso. Ci sono diversi fattori che potrebbero aver influenzato questa decisione strategica. Innanzitutto, BlackRock è sempre alla ricerca di opportunità per diversificare il proprio portafoglio e proteggere gli investitori dai rischi di mercato tradizionali.

In secondo luogo, c’è il crescente riconoscimento di Bitcoin come riserva di valore a lungo termine. Spesso definito come “oro digitale”, è visto da molti come un bene rifugio, simile quindi ai metalli preziosi. Tale approccio permette di considerarlo come asset in grado di proteggere il valore del capitale anche durante periodi di inflazione o instabilità economica. Nonostante la sua volatilità, ha mostrato prestazioni incredibili nel corso degli anni, con un tasso di crescita superiore a molti altri asset. BlackRock potrebbe aver visto in Bitcoin un’opportunità per ottenere ritorni significativi per i suoi clienti.

Infine, l’interesse di BlackRock per Bitcoin potrebbe anche essere correlato alle nuove normative e all’accettazione globale della criptovaluta. Paesi come El Salvador hanno già adottato Bitcoin come moneta a corso legale e negli Stati Uniti ci sono segnali che indicano una regolamentazione più favorevole per le criptovalute.

L’azienda, che vanta una lunga esperienza di collaborazione con governi e autorità di regolamentazione, potrebbe aver ritenuto che fosse giunto il momento ideale per entrare nel mercato delle criptovalute.

L’impatto sul prezzo di Bitcoin

L’acquisto di 359.279 Bitcoin da parte di BlackRock ha inevitabilmente avuto un impatto sul mercato. Dopo la notizia dell’ultimo acquisto pari a 2.913 BTC per 184,4 milioni di dollari, il prezzo di Bitcoin ha registrato un aumento significativo, superando nuove soglie. L’ingresso di un attore così influente nel mercato ha rafforzato la fiducia degli investitori, portando a un afflusso di capitali anche da altre istituzioni.

L’operazione ha anche ridotto la disponibilità di valuta in circolazione, il che potrebbe contribuire a una pressione al rialzo a lungo termine. Poiché Bitcoin ha una fornitura limitata (21 milioni di unità), l’acquisto di BlackRock rimuove dal mercato una parte significativa della fornitura totale.

La mossa apre nuove prospettive per l’intero settore delle criptovalute. Se il più grande gestore patrimoniale al mondo vede valore in BTC, è probabile che altre istituzioni seguiranno il suo esempio. Ciò potrebbe portare a una maggiore adozione di Bitcoin come riserva di valore e come parte integrante dei portafogli di investimento istituzionali.

Inoltre, l’acquisizione da parte di BlackRock potrebbe accelerare la creazione di strumenti finanziari più sofisticati legati alle criptovalute, come gli ETF (Exchange-Traded Fund) su Bitcoin. Sebbene esistano già diversi ETF basati su Bitcoin, l’ingresso di BlackRock potrebbe portare a nuovi prodotti finanziari che facilitino l’accesso alla criptovaluta per un pubblico ancora più ampio.

Le prevendite che possono crescere con Bitcoin

Tenendo conto della posizione di predominio di BTC, che ha dato anche ottimi segnali nel corso del mese di settembre con una crescita notevole, è lecito aspettarsi prospettive simili per le altre criptovalute che da sempre sono sensibili alle movimentazioni di Bitcoin. Nello specifico, le meme coin potrebbero beneficiare di questo sentimento rialzista.

Le presale sono senza dubbio le prospettive di investimento adeguate sia per i possessori di BTC sia per chi vuole invece introdursi nel mondo delle criptovalute anche con un investimento mirato e non eccessivamente consistente. Il motivo è semplice, trattandosi di meme coin in prevendita, ovvero non ancora quotate sugli exchange, offrono un prezzo d’ingresso basso e un alto potenziale sul lungo e breve periodo. Tra le più interessanti spiccano Pepe Unchained (PEPU) e Crypto All-Stars (STARS), due progetti che stanno ottenendo clamore mediatico per il loro approccio innovativo.

Pepe Unchained ha raccolto oltre 16,6 milioni di dollari in finanziamenti, una cifra da capogiro che ha coinvolto sia whale sia piccoli investitori. La community delle meme coin ha intravisto un’ottima possibilità di ritorno grazie al riconoscibilissimo meme Pepe the Frog ma anche per la creazione di un ecosistema su blockchain Layer-2. Il vantaggio in questo caso è dato da una maggiore velocità transazionale, costi gas inferiori e ricompense di staking doppie. Tutti strumenti dedicati a trader e investitori che vogliono sfuggire dall’ormai lenta e costosa Layer-1 su cui sono basate la maggior parte delle criptovalute.

Allo stesso modo Crypto All-Stars vuole ridefinire il concetto di meme coin e utilità. Solitamente infatti, quando si parla di questo segmento, si pensa a criptovalute senza alcuna utilità e con solo scopo speculativo. Grazie al token STARS, attualmente acquistabile in prevendita, sarà possibile sfruttare invece il MemeVault, una piattaforma che consentirà ai possessori di STARS di mettere in staking le proprie meme coin preferite. Al posto di lasciarle inattive sul proprio wallet, abiliterà il loro blocco per generare token STARS. Un sistema che ha da subito attirato l’interesse della community, con investimenti per oltre 1,8 milioni di dollari.