VENEGONO SUPERIORE – Prosegue la stagione del settore giovanile della Varesina calcio.

Under 17 Varesina Élite

Successo che vale la testa della classifica, in coabitazione con altre 3 squadre, per i ragazzi di mister Mezzotero che vince 3-0 sul campo della Baranzatese grazie alle reti di Sala, Coletto e Lokou.

Under 16 Varesina Élite

Finisce 1-1 a Castellanza, con la squadra di Mister Arban che non riesce a trovare la vittoria. Il gol di Manes non basta per i 3 punti contro i neroverdi che strappano un punto importante. Ora il turno infrasettimanale contro l’Accademia Pavese.

Under 16 Accademia Élite

Vittoria per 2-0 sul campo del Casteggio per la squadra di mister Di Bari. Decisivi i gol di Morosi e di Grande che consegnano tre punti importantissimi per la classifica in attesa del turno infrasettimanale contro la Castellanzese.

Under 15 Varesina Élite

Secondo pareggio consecutivo per i ragazzi di mister Pesavento che in un difficilissimo campionato Élite vengono bloccati 2-2 in casa dalla sorpresa Bulgaro. Non basta la doppietta di Giacomo Rabbolini per la vittoria finale.

Under 15 Accademia Élite

Altra rimonta e altra vittoria per i ragazzi di mister Colombo che piegano 2-1 la Masseroni. Il rigore di Sannino e il gol di Vizza ribaltano lo svantaggio iniziale e permettono di conquistare i tre punti.

Under 14 Varesina Regionale

Goleada dei ragazzi di mister Simionato, che ne fanno ben 22 alla Besnatese e proseguono il percorso netto in campionato con 4 su 4. Triplette per D’ambrosio, Dovico Soumahoro e Gucciardo. Doppiette per Volpi, Motta, Borghi, Schisani e Lionti.

Under 14 Accademia Regionale

Finisce in parità la sfida tra il Gorla Minore e la squadra di mister Bulgheroni. Un 2-2 finale frutto della doppietta di Millaci, che però non basta per i tre punti. Prossimo turno contro la Solbiatese.

Under 14 Accademia

Il debutto casalingo in campionato per i ragazzi di mister Pascale è una goleada. Finisce 10-0 contro la France Sport. A segno per i nostri Gjytesta, Ghoxa, Ciriello, Antognazza e Borsato oltre alla tripletta di Gjeloshi e alla doppietta di Paganotto.

