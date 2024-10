iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Il Comune di Castiglione Olona informa che, in occasione della 105′ edizione della Coppa Bernocchi, storica gara ciclistica riservata ai corridori professionisti, il Prefetto della Provincia di Varese ha disposto la chiusura totale al traffico veicolare lungo il tratto del percorso denominato “Circuito della Valle Olona”, di cui il Comune fa parte.

Data e orari della chiusura:

Lunedì 7 ottobre dalle 12.45 alle 15.45, e comunque fino al passaggio dell’ultimo corridore, sarà vietato il transito di qualsiasi veicolo non facente parte della carovana della gara.

Le strade interessate dalla chiusura nel territorio comunale di Castiglione Olona sono le seguenti:

Via G. Boccaccio

Via G. Giusti

Via G. Marconi

Via G. Matteotti

Via Conte L. Castiglioni

Via A. Covalero

Via S. e P. Mazzucchelli

Via A. Diaz (Piccolo Stelvio – SP42)

I veicoli non autorizzati non potranno transitare in entrambi i sensi di marcia durante l’orario di chiusura. Si invita pertanto la cittadinanza a pianificare percorsi alternativi e a prestare la massima attenzione alle deviazioni e alle indicazioni della Polizia Locale e del personale addetto alla sicurezza dell’evento.

“Si ringraziano i cittadini per la collaborazione e per il rispetto delle normative temporanee, al fine di garantire la sicurezza degli atleti e degli spettatori presenti” rimarcano dal Comune.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Comune di Castiglione Olona o consultare il sito istituzionale.

(foto archivio)

03102024