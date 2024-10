Cronaca

CASTRONNO – Una persona è stata soccorsa con ferite da taglio in seguito a un evento violento la scorsa notte a Castronno. Si tratta di uno straniero che risulta essere stato aggredito e accoltellato da un uomo, al momento non identificato.

Secondo quanto riferito da Areu, poco prima dell’una ambulanza e automedica sono entrate in azione in via Roma, lungo la Provinciale 341, per prestare soccorso a un uomo di 45 anni che presentava ferite da taglio.

Non è noto chi e che cosa abbiano provocato l’aggressione. In ogni caso l’uomo è stato preso in carico e trasportato in pronto soccorso al Circolo in codice giallo, ovvero con ferite di media gravità. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Saronno, che hanno raccolto elementi utili per chiarire la dinamica dell’accaduto.

