Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Domenica 29 settembre, l’asd Gs Dal Pozzo volley ha presentato le formazioni che affronteranno la nuova stagione sportiva durante la tradizionale Festa di San Michele in frazione. Negli spazi della festa oltre 100 tra atlete, allenatori e componenti dello staff, hanno preso parte all’appuntamento con il quale si apre ufficialmente la stagione sportiva 2024-2025, con l’avvio dei campionati di tutte le categorie dalla metà di ottobre.

Alla presenza del sindaco Massimiliano Occa, il presidente Raffaele Manna, con la vicepresidente Sonia Leva e il direttore sportivo Alessandro Gurioli, hanno presentato tutti gli allenatori e le atlete delle diverse formazioni. Sono quindi state presentate le componenti del Mini volley, quelle della Under 13 quelle delle due formazioni di Under 16, gialla e verde, le atlete della Under 18 e quelle della prima squadra che milita in Terza Divisione. Oltre cento persone tra atlete, staff tecnico e dirigenti. Un evento che ogni anno riesce sempre meglio, grazie anche alla collaborazione e all’entusiasmo dei genitori che collaborano nell’organizzazione. Il sindaco Massimiliano Occa ha presenziato all’iniziativa complimentandosi con i dirigenti dell’associazione sportiva, fondata nel 1986, che taglia quindi il traguardo dei 38 anni, e con tutte le ragazze che compongono le attuali formazioni.

(foto archivio)