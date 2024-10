ilSaronnese

CARONNO PERTUSELLA – “Con grande dispiacere constatiamo che ancora una volta la nostra amministrazione ha gestito con superficialità gli interventi di ristrutturazione delle nostre scuole. Come già successo 2 anni fa con le porte, anche quest’ anno i lavori che andavano svolti durante le vacanze estive, sono slittati nel periodo delle attività scolastiche”.

Inizia così la nota firmata dagli esponenti del centrodestra caronnese Emilio Filippini, Valter Galli, Silvio Maiocchi e Silvestro Pacino.

“È evidente a tutti che certi lavori vanno svolti con gli immobili vuoti, con la unica presenza degli addetti ai lavori. Chiediamo all’amministrazione interventi più responsabili per non dover sempre sperare nella buona sorte! Siamo sollevati dall’apprendere che, fortunatamente, nessuno si è fatto male. È necessario intervenire immediatamente per garantire la totale sicurezza della scuola. Per questo ci mettiamo a completa disposizione dell’amministrazione nel caso servisse un consiglio comunale straordinario per approvare eventuali stanziamenti urgenti o variazioni di bilancio per porre rimedio a questa pericolosa situazione”.

(foto archivio)

