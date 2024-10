iltra2

TRADATE – Nei giorni scorsi, la comunità pastorale del Santo Crocifisso di Tradate ha celebrato la Festa dell’Oratorio, un momento di incontro e riflessione che ha visto la partecipazione di numerosi fedeli. L’evento è stato caratterizzato da una celebrazione eucaristica speciale, durante la quale la comunità si è riunita in preghiera per sostenere e accompagnare il cammino dei giovani.

La messa ha rappresentato un’occasione per sottolineare l’importanza del supporto della comunità adulta nei confronti delle nuove generazioni, con l’auspicio che l’impegno verso gli oratori continui a essere un segno tangibile di vicinanza e sostegno per la crescita umana e spirituale dei ragazzi e delle ragazze di Tradate. Un forte messaggio di speranza e unità, che ha coinvolto genitori, educatori e volontari, chiamati a collaborare per costruire insieme un futuro migliore per i più giovani.

