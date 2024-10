news

Quello che spesso è iniziato come uno scherzo oggi può rivelarsi un’ottima opportunità di investimento speculativo, riassunto in poche parole: le meme coin. In pochi anni, queste criptovalute sono salite rapidamente di popolarità, soprattutto grazie ai forti rialzi di prezzo che si sono verificati. Che si tratti di Dogecoin, Shiba Inu, BONK o Pepe, le meme coin hanno saputo farsi notare per i loro improvvisi aumenti di valore. Anche se alcune sono ancora lontane dai loro massimi storici, sembrano comunque andare nella direzione giusta. Lo stesso vale per Pepe Unchained, un nuovo progetto che potrebbe far parlare molto di sé. Ma Pepe Unchained riuscirà davvero a sfondare o sarà solo una meteora nel mondo delle criptovalute? Analisti e appassionati ne sono convinti: Pepe Unchained ha del potenziale ed è qui per restare a lungo termine.

Cosa c’è dietro Pepe Unchained?

Al centro di Pepe Unchained c’è PEPU, un token che ha recentemente costruito una community molto attiva e in rapida crescita. Per molti esperti di criptovalute, il token è estremamente promettente e potrebbe vedere forti aumenti di prezzo, soprattutto dopo la fase di prevendita.

Ma non è solo la community a fare la differenza: anche il progetto stesso è molto ambizioso. Pepe Unchained punta a creare un vero e proprio ecosistema, qualcosa di più complesso rispetto alle altre meme coin.

Dal punto di vista tecnico, Pepe Unchained utilizza la blockchain Layer 2 di Ethereum, una tecnologia sempre più apprezzata per la sua scalabilità e i suoi vantaggi tecnici, che le permettono di beneficiare della sicurezza e solidità della rete Ethereum.

Un altro punto di forza della blockchain Layer 2 è la sua alta scalabilità e i costi di transazione molto più bassi rispetto alla blockchain tradizionale di Ethereum. Questa tecnologia rappresenta la base per molti altri progetti, ma al momento nessun progetto sembra avere un piano di sviluppo così ambizioso come quello di Pepe Unchained.

Ecco la roadmap di Pepe Unchained

Il progetto Pepe Unchained ha una roadmap divisa in tre fasi. La prima è stata completata al 100% e ora il progetto si trova nella seconda fase.

I primi obiettivi raggiunti sono stati:

Lancio del sito ufficiale Avvio della campagna pubblicitaria Inizio della prevendita

Il team si sta concentrando molto sui social media per aumentare la visibilità, anche al di fuori del mondo delle criptovalute. Questo perché il marketing sui social media è più economico rispetto ad altri canali e permette di raggiungere molte persone con un budget ridotto, favorendo una crescita organica.

Qual è il prossimo passo per Pepe Unchained?

Ora Pepe Unchained si trova nella seconda fase della roadmap, che prevede un’ulteriore espansione delle strategie di marketing per aumentare la visibilità. La terza e ultima fase, che inizierà una volta completato il secondo obiettivo, vedrà il lancio dell’ecosistema e la quotazione del token su diversi exchange di criptovalute. Una volta quotato, il prezzo del token potrebbe aumentare, rendendo vantaggioso investire già durante la prevendita.

Pepe Unchained prevede anche il lancio di un programma di staking, che servirà a mantenere stabile il prezzo del token nel lungo periodo, evitando vendite massicce subito dopo i primi rialzi. Questo programma dovrebbe partire nelle prossime settimane.

Pepe Unchained è un token deflazionistico

Saranno emessi 8 miliardi di token, rendendo PEPU deflazionistico, proprio come Bitcoin. Gli 8 miliardi di token saranno suddivisi in sei categorie, con la maggior parte, 2,4 miliardi (circa il 30%), destinata allo staking. Questo dimostra l’intenzione di trattenere i primi investitori il più a lungo possibile, per evitare che grandi vendite subito dopo la quotazione possano far crollare il prezzo.

Il 20% dei token sarà destinato al marketing, con una combinazione di pubblicità sui social media, campagne pubblicitarie tradizionali e articoli su siti di informazione.

Un altro 20% sarà messo in vendita durante la prevendita, mentre il 10% sarà riservato alla liquidità per garantire una gestione fluida degli ordini una volta che il token sarà quotato sugli exchange.

Il restante 20% sarà equamente suddiviso tra la liquidità del nuovo ecosistema e il finanziamento del progetto, con una buona parte destinata agli sviluppatori che si occupano della sua creazione.

I token sono disponibili solo sul sito ufficiale

Al momento, i token di Pepe Unchained si possono acquistare solo sul sito ufficiale. Basta accedere al sito per poter investire nel progetto, ma è importante avere un wallet compatibile. Una volta collegato il wallet, si inserisce l’importo che si desidera investire. Il pagamento può essere effettuato in USDT o Ethereum.