ROVELLO PORRO – Dall’altro giorno nella piazzola ecologica di via Ariosto è stato eseguito nuovo aggiornamento del sistema di regolazione della sbarra.

Inserimento del semaforo rosso dopo l’avvenuto accesso di 5 utenti per poter effettuare un più attento controllo sugli smaltimenti – spiegano i volontari dell’associazione Ave che gestiscono la strruttura – Per accedere è tassativo inserire la tessera sanitaria”. Per ulteriori chiarimenti in merito alle modalità di accesso e di utilizzo della piazzola ecologica che si trova alla periferia di Rovello Porro è possibile rivolgersi all’Ufficio tecnico comunale.

(foto: l’ingresso alla piazzola rifiuti di via Ariosto alla periferia di Rovello Porro. Sono state appena aggiornate le modalità di ingresso nella struttura, che viene gestita da parte dei volontari dell’associazione Ave rovellese)

02102024