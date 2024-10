Città

SARONNO – Divieti di sosta e di transito in arrivo in piazza Libertà, corso Italia, piazza Avis, piazza De Gasperi, piazza La Malfa, vicolo del Caldo, piazza Schuster, piazza Riconoscenza e via Portici.

Domenica 6 ottobre dalle 7 alle 20 per l’iniziativa Idee in corso saranno in vigore divieti di sosta in regime di rimozione forzata e divieti di transito eccetto mezzi di pronto intervento e veicoli in uso agli espositori per operazioni di carico e scarico in tutto il centro città.

Nel dettaglio le vie interessate dai provvedimenti sono piazza Libertà, corso Italia, piazza Avis, piazza De Gasperi, piazza La Malfa, vicolo del Caldo, piazza Schuster, piazza Riconoscenza e via Portici.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti