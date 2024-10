Città

SARONNO – Il cantiere è in corso dal mese di luglio ma ieri, giovedì 2 ottobre, è arrivo il momento clou quello che ha creato più curiosità tra i saronnesi a partire dagli addetti ai lavori ai classici umarelles.

Ieri mattina sono state posizionate le prime boe per la gestione del rinnovato parcheggio di piazza Repubblica. Si tratta di dispositivi in grado di rilevare la presenza di un auto in sosta velocizzando la gestione della sosta e soprattutto raccogliere dati in modo da ottimizzare le scelte per il futuro.

In sostanza in questi mesi di lavori si è diviso il parcheggio del Municipio con una separazione fisica tra due aree chiamate Nord e Sud. L’attuale ingresso servirà solo il parcheggio nord ed è stato realizzato, sempre su via Cesati, un secondo ingresso per quello sud. Come detto focus della rigenerazione dell’area di sosta il sistema digitale che informerà gli automobilisti sugli spazi liberi. Proprio ieri sono state posizionate le prime boe che consentiranno di avere un’informazione puntuale e precisa sul numero dei parcheggi dei posti liberi in ognuno dei due parcheggi.

Dopo aver parcheggiato l’automobilista dovrà recarsi nel parcometro e inserendo targa e numero di stallo di riferimento. Chi usa l’app Easypark per la sosta potrà usare semplicemente quella inserendo il numero dello stallo. Dal momento in cui lo stallo viene occupato verrà scalato automaticamente il numero di quelli liberi indicati all’ingresso del parcheggio con l’obiettivo di ridurre i “giri del parcheggio” di chi è a caccia di un posto.

Tutti gli stalli dei due parcheggi saranno a pagamento: “Il progetto si inserisce in un ripensamento degli stalli con riordino e riorganizzazione. Recupereremo la zona disco convertendo in bianco nelle aree limitrofe via Cesate, via Maestri del Lavoro e via Milano.

guarda tutte le foto 7



Saronno, tonde e blu: ecco le boe che rendono “smart” il parcheggio del Municipio

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti