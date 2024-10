Comasco

TURATE – Mezzi distrutti ma fortunatamente niente gravi conseguenze per il conducente. E’ questo il bilancio, a cui si aggiunge qualche pesante ripercussioni sul traffico, per l’incidente avvenuto ieri giovedì 3 ottobre lungo l’autostrada A9 Lainate Como Chiasso all’altezza dell’innesto con la A36 a Turate.

Il sinistro è avvenuto intorno 11,30 quando, secondo la prima ricostruzione, un’auto ha tamponato un Tir sulla corsia in direzione Milano. L’impatto è stato violento: il muso della vettura è rimasto schiacciato e si è incastrato sotto il camion.

Immediato l’arrivo dei soccorsi: l’ambulanza, inviata dalla centrale operativa Areu, della Croce Rossa di Lomazzo ha soccorso il conducente dell’auto un 36enne poi trasportato in ospedale in codice giallo. Prezioso per il soccorso l’intervento dei vigili del fuoco di Como che hanno collaborato con la polizia stradale, intervenuta per i rilievi, per rimettere in sicurezza la sede stradale.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti