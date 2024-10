iltra2

BUSTO ARSIZIO – Poco dopo le 13 di oggi i vigili del fuoco del comando di Busto-Gallarate sono intervenuti sul territorio di Busto Arsizio in viale Repubblica per un principio di incendio che si è verificato nei locali dei servizi di un supermercato. Grazie al tempestivo intervento le fiamme sono state prontamente circoscritte e sono state spente, lo spazio interessato è stato comunque evacuato in via precauzionale e sono in corso gli accertamenti delle cause di quel che è successo.

Il fatto è accaduto al centro commerciale della Coop di viale Repubblica; i danni sono stati alquanto limitati e nessuno ha riportato conseguenze per quanto è accaduto.

(foto: i vigili del fuoco sul luogo dell’incendio)

04102023